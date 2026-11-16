Неизвестно, кто из лидеров Европы может быть «вменяемым собеседником» для обсуждения украинского урегулирования с РФ, заявил Сергей Лавров. По его словам, у ЕС неоднократно был шанс выступить в качестве посредника в украинском вопросе, но «все знают, чем это закончилось»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не знает, кто из нынешних лидеров стран Европы может быть «вменяемым собеседником» для российской стороны.

«Поэтому я не знаю, кто из нынешних лидеров может быть вменяемым собеседником», — сказал Сергей Лавров в интервью Андрею Кондрашову для ТАСС и ВГТРК, говоря о своей встрече с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем. Тогда немецкий политик едва ли нашел, что ответить на прямой вопрос о затянувшемся расследовании диверсий на «Северных потоках».

Министр также вспомнил о своих контактах на полях Генассамблеи ООН с рядом европейских лидеров. В частности, президент Финляндии Александер Стубб, по словам Сергея Лаврова, «не раз высказывался на потребу другой части общественного мнения в Европе» и не решался предложить что-то серьезное и конструктивное для урегулирования украинского конфликта.

По его словам, европейские страны неоднократно имели шанс стать посредником по Украине, но «все знают, чем это закончилось». Он привел в пример февраль 2014 г., когда Франция, Германия и Польша выступили гарантами соглашения между экс-президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией. Министр напомнил, что после этой договоренности был совершен госпереворот.

13 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил , что Россия готова к диалогу с Европой при наличии у нее «желания и уполномоченного говорить». 14 ноября он уточнил , что РФ не будет выдвигать условий к составу европейской делегации и считает целесообразным обсудить с ней позиции по урегулированию конфликта.

16 ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с Александером Стуббом заявила , что Европа будет участвовать в будущих мирных переговорах между Россией и Украиной в формате E5 + ЕС. Формат E5 предполагает участие Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, уточнило Politico.