Совфед РФ одобрил закон о федеральном бюджете на 2027–2029 гг. Доходы бюджета в 2027 г. ожидаются на уровне 43,3 трлн руб., расходы — 48,7 трлн руб. Документ также предусматривает увеличение прожиточного минимума и индексацию пенсий

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о федеральном бюджете России на 2027–2029 годы. Трансляция велась на сайте верхней палаты парламента. Закон единогласно поддержали 167 сенаторов.

«Бюджет сбалансирован, как по доходам, так и по расходам <…> Полностью обеспечены все социальные обязательства перед гражданами, расходы на оборону и безопасность, поддержка участников СВО и членов их семей», — подчеркнул председатель комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов, представляя документ.

По его словам, бюджет формировался в сложных условиях, и многие решения приходилось принимать оперативно.

В 2027 г. расходы бюджета составят 48,7 трлн руб., доходы — 43,3 трлн руб. Доходы в 2028 и 2029 гг. запланированы на уровне 45,8 трлн руб.и 48,6 трлн руб. соответственно, расходы — 50,9 трлн руб. и 53,9 трлн руб.

Согласно закону, дефицит федерального бюджета на 2027–2029 гг. запланирован на уровне 5,4 трлн, 5,1 трлн и 5,3 трлн руб. соответственно.

В 2027 г. величина прожиточного минимума в целом по России на душу населения установлена в размере 20,23 тыс. руб., для трудоспособного населения — 22 тыс. руб., пенсионеров — 17,4 тыс. руб., детей — 19,6 тыс. руб.

Документ также предусматривает две индексации страховых пенсий в 2027 г.: 1 февраля — на 6,8% и 1 апреля — на 3,3%. В результате средний размер пенсии к концу года составит 29,9 тыс. руб. Также будет увеличен МРОТ — до 28,94 тыс. руб. в 2027 г.

В бюджет 2027–2029 гг. заложены средства на оборону, безопасность и социальную защиту военных, ветеранов спецоперации и их семей. Значительные бюджетные средства направят на развитие здравоохранения и образования: строительство и ремонт школ, детсадов, модернизацию медучреждений и др.