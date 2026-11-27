Совфед одобрил закон о повышении лимита страхования по депозитам, которые открыты более чем на три года. Страховка будет выплачиваться в размере 100% суммы, но не более 2 млн руб. в совокупности по всем вкладам, открытым в одном банкее

Совфед одобрил закон , повышающий лимит страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам с 1,4 до 2 млн руб., а также с 10 до 30 млн руб. по счетам эскроу. Трансляция пленарной сессии велась на сайте верхней палаты парламента.

Возмещение по долгосрочным депозитам (открытым в рублях более чем на три года) будет выплачиваться в размере 100% суммы, но не более 2 млн руб. в совокупности по всем вкладам, указанным в этой категории и открытым в одном банке, следует из документа. Это касается вкладов физлиц, в частности, ведущих предпринимательскую деятельность, адвокатов, нотариусов и иных лиц, открывших счета в банках для ведения профессиональной деятельности. Суммы возмещения по таким вкладам рассчитываются и выплачиваются отдельно от возмещения по другим депозитам (базовый лимит по которым остается 1,4 млн руб.), следует из поправок.

Изменения также коснутся суммы страхования безотзывных сберегательных сертификатов, открытых на срок от года до трех лет. Для них сумма страхования также вырастет до 2 млн руб. При этом, согласно закону о страховании вкладов, безотзывные сертификаты, открытые более чем на три года, по-прежнему будут страховаться суммой в 2,8 млн руб.

Документ также повышает страховое покрытие по счетам эскроу, открытым для сделок купли-продажи объектов недвижимости, расчетов по договорам участия в долевом строительстве и договорам строительного подряда, с 10 до 30 млн руб.

Помимо этого, закон вводит предельные базовые ставки страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) отдельно по видам вкладов. Так, для долгосрочных рублевых вкладов и безотзывных сертификатов ставка не будет превышать 0,125% расчетной базы (вместо единой ставки 0,15%). По счетам эскроу и вкладам по договорам жилищных сбережений — не более 0,05%, по вкладам в зарубежной валюте — не более 0,375%, по другим видам рублевых депозитов — не более 0,15%.