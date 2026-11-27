В России ужесточат правила приема в вузы для олимпиадников. Закон об этом одобрил Совфед. Теперь его должен подписать президент РФ. Согласно документу, поступать в вузы без вступительных испытаний смогут только победители олимпиад

Совет Федерации закон, который разрешает поступать в вуз без вступительных испытаний только победителям олимпиад. Трансляция велась на сайте верхней палаты парламента.

Прежде это право было также у призеров олимпиад. Теперь они могут рассчитывать только на 100 баллов за ЕГЭ по предмету. Соответствие профиля олимпиады специальности будет определять вуз.

Новые правила приема вступят в силу с этого учебного года, следует из текста поправок. При этом призеры и победители олимпиад прошлых лет смогут поступить в вузы на прежних условиях в течение четырех лет.

25 ноября закон приняла Госдума. В случае подписания президентом изменения вступят в силу с 1 января 2027 г.