Вологодский городской суд арестовал мать пятилетней девочки, умершей от истощения, до 25 января 2027 г. Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 38-летней женщины было рассмотрено на закрытом судебном заседании

Мать умершей от истощения девочки в Вологде арестовали на два месяца. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

«Вологодский городской суд исследовал представленные материалы и данные о личности вологжанки и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 25 января 2027 г.», — говорится в сообщении.

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 38-летней женщины было рассмотрено на закрытом судебном заседании.

25 ноября стало известно о смерти от истощения пятилетней девочки из многодетной семьи, проживающей на улице Михаила Поповича в Вологде. Ее семилетний брат также был госпитализирован в состоянии истощения. В семье воспитывались 12 детей (11 из которых — несовершеннолетние). Супруги состояли на профилактическом учете, но дети содержались в ненадлежащих условиях.