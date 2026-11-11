ЦБ определил порядок проведения торгов с криптовалютами

Российские биржи смогут запускать торги криптовалютами с 22 ноября, предварительно согласовав правила с Банком России. Площадки обяжут регистрировать участников, вести учет заявок и сделок, рассчитывать цены и передавать сведения о торгах в ЦБ

Банк России установил требования к проведению организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами на биржах, сообщила пресс-служба регулятора.

Такое указание ЦБ зарегистрировал Минюст. Биржи получат право запускать торги криптовалютами с 22 ноября, но перед этим они должны будут согласовать с ЦБ правила их проведения.

Организаторов торгов обяжут регистрировать участников — брокеров, доверительных управляющих и центральных контрагентов. Площадки также должны вести реестры заявок и сделок, следить за совершением операций, а также рассчитывать текущую, средневзвешенную, рыночную цены и цену закрытия. Сведения о ходе торгов и их результатах необходимо направлять в Банк России в том же порядке, который действует для других активов, уточнили в ЦБ.