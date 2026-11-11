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ЦБ определил порядок проведения торгов с криптовалютами

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 11 ноя 2026 19:23
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
Российские биржи смогут запускать торги криптовалютами с 22 ноября, предварительно согласовав правила с Банком России. Площадки обяжут регистрировать участников, вести учет заявок и сделок, рассчитывать цены и передавать сведения о торгах в ЦБ
Банк России установил требования к проведению организованных торгов цифровыми валютами и цифровыми правами на биржах, сообщила пресс-служба регулятора.
Такое указание ЦБ зарегистрировал Минюст. Биржи получат право запускать торги криптовалютами с 22 ноября, но перед этим они должны будут согласовать с ЦБ правила их проведения.
Организаторов торгов обяжут регистрировать участников — брокеров, доверительных управляющих и центральных контрагентов. Площадки также должны вести реестры заявок и сделок, следить за совершением операций, а также рассчитывать текущую, средневзвешенную, рыночную цены и цену закрытия. Сведения о ходе торгов и их результатах необходимо направлять в Банк России в том же порядке, который действует для других активов, уточнили в ЦБ.
6 ноября ЦБ определил перечень криптовалют, доступных неквалифицированным инвесторам. В него вошли биткоин, Ethereum и USDT. Лимит на покупку через одного посредника составит 300 тыс. руб. в год. Указание вступит в силу 17 ноября. Положения закона об операциях с криптовалютой вступили в силу в России с 1 сентября. 
Тэги
Центробанк Торги Криптовалюта

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