Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Россию согласиться на зимнее перемирие в отношении энергетической инфраструктуры и обеспечить безопасный экспорт продовольствия через Черное море. Выступая в Европарламенте, она заявила, что такие шаги продемонстрировали бы серьезность намерений Москвы вести переговоры

Россия должна согласиться на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре на зимний период и перемирие для безопасного экспорта продовольствия через Черное море. Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на сессии Европарламента в Страсбурге.

«Это были бы важные шаги, поскольку они показали бы, что Россия серьезно относится к переговорам», — сказала Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, эти предложения обсуждались на прошлой неделе на встрече «коалиции желающих». Глава ЕК подчеркнула, что оценивать прогресс европейская сторона будет по действиям России.

Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что в следующем раунде переговоров примет участие «сильная европейская команда».

25 ноября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о контактах Москвы с представителями ряда европейских стран. «Обсуждается возможная позиция европейцев, с которой они хотели бы участвовать в этих переговорах», — уточнил он ( цитата по ТАСС).

23 ноября представитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила , что европейская сторона получила приглашение в Москву, но готова обсуждать украинское урегулирование только в многостороннем формате. По ее словам, дискуссия об архитектуре европейской безопасности может начаться после прекращения огня на Украине и с участием стран НАТО и ЕС.