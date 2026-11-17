Главе евродипломатии Кае Каллас может грозить около 20 лет лишения свободы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Таким образом он прокомментировал ее заявление о намерении собрать персональные данные участников спецоперации для их возможного включения в 22-й пакет санкций

Главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас может грозить около 20 лет лишения свободы за планы собирать персональные данные участников специальной военной операции, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере Max.

Спикер Госдумы заявил, что заявления Каи Каллас свидетельствуют о намерении совершить несколько уголовных преступлений. Среди них Вячеслав Володин выделил неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), незаконное использование, передачу и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные (ст. 272.1 УК РФ), а также дискредитацию использования Вооруженных сил России (ст. 280.3 УК РФ).

«За это ей грозит тюремное заключение. Совокупный срок по указанным выше статьям может составить порядка 20 лет», — написал председатель Госдумы.

16 ноября Кая Каллас предложила использовать персональные данные участников спецоперации для введения против них визовых ограничений. Отвечая на вопрос о способах получения сведений, она указала на возможности разведслужб европейских стран. Ограничения могут войти в 22-й пакет санкций, который Еврокомиссия планирует представить в ближайшие дни, уточнила она.