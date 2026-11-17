Вузам и колледжам могут запретить вести образовательную деятельность в отношении иностранных студентов, которые использовали поступление только как способ получить визу и легализоваться в России, на срок до года. Такой законопроект подготовили в Госдуме. Согласно поправкам, Рособрнадзор получит право проверять, действительно ли студенты проходят обучение



Рособрнадзору и его территориальным органам предлагают предоставить право проверять обучение иностранных студентов в вузах и колледжах на протяжении всего периода учебы. Поправки в закон «Об образовании в РФ» подготовлены к внесению в Госдуму, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Инициатива направлена на борьбу с фиктивным зачислением мигрантов для получения учебных виз и легализации пребывания в России, отмечает газета.

Согласно проекту, Рособрнадзор сможет проверять порядок приема иностранных студентов, образовательные программы, успеваемость и результаты промежуточной аттестации. Это позволит оценить, посещают ли учащиеся занятия и осваивают ли программу. За невыполнение требований вузам и колледжам могут запретить обучать таких студентов на срок до года, следует из поправок.

Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар и депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. В пресс-службе комитета сообщили, что 17 ноября законопроект планируется направить в правительство для получения отзыва.

По словам Элеоноры Кавшар, некоторые мигранты используют учебные визы как инструмент легализации пребывания в России, хотя фактически приезжают на заработки. Авторы проекта считают недостаточным действующий контроль за оформлением документов при поступлении и уведомлениями о прекращении обучения.

В пояснительной записке, с которой ознакомились «Известия», приводятся примеры уголовных дел. В июне 2025 г. в суд направили дело шести сотрудников Регионального технического колледжа в Приморье, обвиняемых в организации незаконной миграции почти 200 человек. В мае 2026 г. МВД сообщило о расследовании дела сотрудников частного образовательного учреждения в Ессентуках: по версии следствия, иностранцы оформляли документы для учебных виз, но вместо занятий работали в других регионах.