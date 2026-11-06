В Госдуму внесли законопроект об автопереводе пенсий в ПДС

Правительство внесло в Госдуму проект закона об автоматическом переводе пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений с 1 апреля 2027 г. Мера не распространяется на страховую пенсию — учет стажа и пенсионных баллов останется прежним, говорили в Минфине

Правительство внесло в Госдуму законопроект об автоматическом переводе пенсий в программу долгосрочных сбережений (ПДС), сообщили в пресс-службе Минфина.

Законопроект разработал Минфин. В ведомстве уточняли, что п равительственная комиссия по законопроектной деятельности 2 ноября одобрила проект.

Согласно предложенным изменениям, конвертацию могут начать с 1 апреля 2027 г. Нововведение не коснется страховой пенсии: учет стажа и пенсионных баллов останутся прежними, заявили в пресс-службе Минфине. Накопления россиян переведут на счета ПДС автоматически.

В ПДС также будут конвертированы средства маткапитала, которые были направлены на формирование накопительной пенсии, уточнили в Минфине. «У граждан будет возможность в течение переходного периода вернуть их в маткапитал и/или направить их на другие цели, предусмотренные законодательством», — сказано в сообщении Минфина.

О каких возможностях для граждан при переводе накоплений в ПДС говорит Минфин Участники программы будут получать государственное софинансирование до 36 тыс. руб. ежегодно в течение 10 лет. Они также смогут оформлять налоговые вычеты и передавать накопления по наследству. Кроме того, можно будет оформить выплаты в особых жизненных ситуациях — в частности, при потере кормильца или необходимости дорогостоящего лечения. Взносы и накопленный доход будут застрахованы на сумму до 2,8 млн руб.

Управление пенсионными накоплениями останется под контролем государства: для тех, чьи накопления лежат в Социальном фонде, будет создан уполномоченный негосударственный пенсионный фонд, управлять которым будет ВЭБ.РФ, уточнили в Минфине. Если же средства россиян находятся в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), счет ПДС будет открыт в том же фонде. В течение двух лет у россиян будет возможность перевести накопления в другой НПФ без потери инвестдохода, добавили в Минфине.