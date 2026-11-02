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В кабмине одобрили проект об автопереводе накопительных пенсий в ПДС

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 02 ноя 2026 13:51
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Правительственная комиссия одобрила законопроект об автоматическом переводе пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений с 1 апреля, сообщили в Минфине. Страховую пенсию изменения не затронут, а участники программы смогут получать софинансирование до 36 тыс. руб. в год в течение 10 лет и налоговые вычеты
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект об автоматическом переводе пенсионных накоплений граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Конвертацию планируют начать с 1 апреля 2027 г., сообщает Минфин России.
«Сегодня на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности одобрен законопроект, предусматривающий с 1 апреля 2027 г. конвертацию накопительной пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС)», — говорится в сообщении ведомства.
Изменения не затронут страховую пенсию: учет стажа и пенсионных баллов останется прежним. Накопления граждан переведут на счета ПДС автоматически. Если средства находятся в НПФ, счет откроют в том же фонде. Для управления накоплениями граждан, которые не выбрали НПФ или частную управляющую компанию, создадут уполномоченный фонд с обязательным государственным участием. Управление инвестициями останется под контролем ВЭБ.РФ, уточнили в Минфине. 
Участники программы смогут получать государственное софинансирование до 36 тыс. руб. ежегодно в течение 10 лет, оформлять налоговые вычеты и передавать накопления по наследству, добавили в ведомстве. Система также предполагает выплаты в особых жизненных ситуациях, в том числе при потере кормильца или необходимости дорогостоящего лечения. Гарантия сохранности личных взносов и накопленного дохода составит до 2,8 млн руб.
В течение двух лет после перевода граждане смогут выбрать любой НПФ для управления сбережениями без потери инвестиционного дохода, говорится в сообщении Минфина. 
 О том, что ведомство разработало законопроект об автоматическом переводе пенсионных накоплений граждан в программу долгосрочных сбережений, 2 ноября сообщили источники РБК. 
Тэги
Кабмин Законопроекты Пенсии ПДС

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