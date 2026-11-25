Сейчас нет никакой конкретики по поводу возможного визита делегации ЕС в Москву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия ранее предложила европейским представителям провести встречу в Москве. В ЕК отказались от двусторонних консультаций

Никакой конкретики о возможном визите делегации от Евросоюза (ЕС) в Москву сейчас нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Видео конференц-колла опубликовано в канале Кремля в Max.

«Нет, пока ничего конкретного вам сказать не могу», — ответил Дмитрий Песков журналистам на соответствующий вопрос. Он добавил, что в Кремле слышали заявление Брюсселя.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия открыта и готова к диалогу с Европой. По его словам, определенные рабочие контакты с представителями Евросоюза есть, но они малорезультативны.

Представитель Кремля также отметил, что предложения направить своих военных на Украину ряд стран ЕС озвучивали «неоднократно», что «абсолютно неприемлемо для России».

Кроме того, Дмитрий Песков уточнил, что дата следующего раунда переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби также пока не определена.

12 ноября президент Владимир Путин сообщил , что РФ по дипломатическим каналам пригласила представителей ЕС в Москву для обсуждения их позиции по украинскому урегулированию. Он также отметил, что американская сторона настойчиво просит Москву согласиться на участие европейцев в переговорах. По его словам, Россия не возражает против этого, поскольку обсуждать европейскую безопасность без представителей Европы бессмысленно.