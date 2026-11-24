Адаптацию федерального бюджета к шокам последних лет можно считать завершенной, заявил замглавы Минфина Владимир Колычев. По его словам, бюджет выглядит устойчивым, а правительство продолжает снижать его уязвимость к внешним факторам

Федеральный бюджет адаптировался к шокам, с которыми Россия столкнулась в последние годы, заявил заместитель министра финансов Владимир Колычев на пленарной сессии международного форума Финансового университета.

«Я сказал бы, что на следующий год, в принципе, адаптация бюджета к тем шокам, которые последние годы нас преследуют, можно сказать, завершена», — отметил замминистра ( цитата по РБК).

При этом Владимир Колычев подчеркнул, что предсказать будущие события невозможно. «Но бюджет выглядит, с нашей точки зрения, сильным, да и мы как-то стараемся его уязвимость к внешним факторам снижать», — добавил он.

24 ноября Госдума приняла федеральный бюджет на 2027 г. и плановый период 2028–2029 гг. Доходы на следующий год запланированы на уровне 43,3 трлн руб., расходы — 48,7 трлн руб. Дефицит составит 5,4 трлн руб. В 2028 г. доходы бюджета должны вырасти до 45,8 трлн руб., расходы — до 50,9 трлн руб. В 2029 г. они составят 48,6 трлн и 53,9 трлн руб. соответственно.