В России необходимо установить минимальный размер алиментов, предложили в Общественной палате. Там объяснили, что это защитит права родителей, самостоятельно воспитывающих детей

В России необходимо установить минимальный порог выплаты алиментов — для защиты интересов родителей, самостоятельно воспитывающих детей. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам семьи Сергей Рыбальченко в ходе круглого стола «Общественно-государственное партнерство в защите и поддержке материнства».

«Конституционный суд определил верхний уровень алиментов, защищая права в данном случае мужчин-отцов. Но в таком случае я считаю, что мы с вами должны обратиться и подготовить соответствующее обращение, чтобы установить и минимальный порог», — сказал Сергей Рыбальченко ( цитата по «РИА Новости»).

17 ноября Конституционный суд разрешил снижать размер алиментов или устанавливать фиксированные выплаты, если доля от сверхвысокого дохода родителя существенно превышает реальные потребности ребенка. Поводом для рассмотрения дела стала жалоба футболиста Матвея Сафонова, который оспаривал порядок расчета алиментов. В частности, он настаивал, что п. 1 ст. 81 Семейного кодекса РФ якобы противоречит Конституции РФ.

В январе 2024 г. Никулинский районный суд Москвы обязал Матвея Сафонова выплачивать на содержание дочери 25% заработка. Вратарь «Пари Сен-Жермен» просил установить фиксированную сумму, считая размер алиментов несоразмерным потребностям ребенка, но решение суда поддержали вышестоящие инстанции.

Конституционный суд указал, что автоматическое взыскание четверти сверхвысокого дохода может нарушать баланс интересов родителей и ребенка. При определении выплат необходимо учитывать возраст, состояние здоровья, образование, место жительства и иные потребности несовершеннолетнего. Согласно постановлению, выплаты свыше 300 тыс. руб. в месяц следует считать достаточными, однако суд должен учитывать обстоятельства конкретного дела.