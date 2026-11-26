Решение «Лукойла» уйти с международного рынка было вынужденным, оно связано с политическими факторами, но компания надеется вернуться, заявил основатель и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. По его словам, ключевым фактором возвращения компании станет ее безупречная репутация

Решение «Лукойла» покинуть международный рынок вызвано политическими факторами, заявил основатель компании и ее совладелец Вагит Алекперов в интервью «Вестям». При этом он выразил надежду на возвращение.

«„Лукойл“ не самостоятельно принимал решение об уходе с международного рынка. Это так называемые факты больше политические. Подводит нас, что мы ушли с международного рынка. Хотя мы не закрываем штору наглухо, мы еще надеемся туда вернуться», — сказал Вагит Алекперов.

По его словам, у «Лукойла» есть шансы вернуться на международный рынок. Ключевым фактором такого решения он назвал безупречную репутацию компании. «Мы востребованы. Ведь все эти годы о нас были только положительные отклики в любой точке мира — и в Африке, и в Латинской Америке, и на Востоке. Мы всегда пользовались поддержкой тех стран, где мы были инвесторами. Я надеюсь, что это ощущение лояльности компании к своим обязательствам сохранится, и эти страны снова нас позовут к себе», — сказал Вагит Алекперов.

«Лукойл» начал искать покупателя на зарубежные активы после того, как в октябре 2025 г. США ввели санкции против компании. 19 ноября Минфин США продлил до 19 декабря разрешение на переговоры и заключение условных соглашений о продаже зарубежного бизнеса «Лукойла». Разрешение распространяется на Lukoil International GmbH и организации, в которых ей прямо или косвенно принадлежит не менее 50%.