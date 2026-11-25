Консорциум во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли подписал соглашение с «Лукойлом» о покупке зарубежных активов компании. Сделка предполагает обмен ценных бумаг ПАО «Лукойл» на ее зарубежные активы

Консорциум во главе с владельцем инвестиционной холдинговой компании Eldridge Тоддом Боэли подписал соглашение с «Лукойлом» о покупке международных энергетических активов компании. Об этом говорится в сообщении Eldridge.

В консорциум входят еще три партнера: американская Корпорация международного финансового развития (DFC), банк Xtellus Partners и Catena Investment Holding (ОАЭ). DFC получит долю в собственности, ее размер не уточняется.

Сделка предусматривает обмен ценных бумаг ПАО «Лукойл» на 100% акций Lukoil International GmbH (LIG). Российская компания не получит прямых денежных выплат, следует из сообщения Eldridge. Средства от продажи будут храниться на депозитарном счете с ограниченным доступом в течение пяти лет или до снятия санкций.

Она потребует одобрения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Завершение сделки также зависит от выполнения определенных условий, проведения комплексной проверки и получения других необходимых регуляторных разрешений, отметили в Eldridge.

Как предположил источник Reuters, знакомый с процессом, полная проверка может занять некоторое время. Переговоры о сделке велись более года.

DFC начнет получать прибыль после того, как частные инвесторы консорциума вернут вложенные средства и получат согласованную доходность. Участие DFC также обеспечит США представительство в совете директоров, но размер ее доли пока не называется, говорится в публикации.

По словам Тодда Боэли, закрытие сделки может занять до года, после чего купленный бизнес сменит название. Два собеседника агентства, знакомых с условиями соглашения, оценили международный портфель «Лукойла» примерно в $16 млрд.

В портфель LIG входят добывающие предприятия в 11 странах (добывают около 350 тыс. баррелей в сутки), а также три нефтеперерабатывающих завода в Болгарии, Нидерландах и Румынии (совокупная мощность — около 350 тыс. баррелей в сутки). На этих предприятиях работают тысячи человек. LIG также владеет более чем 2 тыс. АЗС в 16 странах Европы, Северной Америки и Центральной Азии.