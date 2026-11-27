Вакцинацию девочек до 12 лет против вируса папилломы человека включат в Национальный календарь профилактических прививок, сообщила замдиректора по научной работе НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова. На вакцинацию детей от ВПЧ в федеральном бюджете предусмотрено 17,4 млрд руб. на три года

В Национальный календарь профилактических прививок добавят вакцинацию девочек до 12 лет от вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщила журналистам заместитель директора по научной работе НМИЦ здоровья детей Минздрава России Светлана Макарова.

По словам специалиста, ВПЧ связан с развитием ряда онкологических заболеваний и передается преимущественно половым путем. Поэтому наибольшую защиту вакцинация обеспечивает до начала половой жизни. «Именно поэтому в Национальный календарь профилактических прививок планируется включить вакцинацию девочек 12 лет», — сказала Светлана Макарова (цитата по «РИА Новости»).

В федеральном бюджете на 2027–2029 гг. на вакцинацию детей против ВПЧ предусмотрено 17,4 млрд руб., пишут «РИА Новости». В следующем году на эти цели направят 3 млрд руб., в последующие два года — по 7,2 млрд руб. Общие расходы на здравоохранение в 2027 г. составят 1,88 трлн руб.

Совет Федерации 27 ноября утвердил закон о бюджете на ближайшие три года. Третье чтение закон прошел 24 ноября.

О включении прививки от ВПЧ в национальный календарь с 2027 г. министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил в октябре. По его словам, со следующего года российская вакцина начнет поступать в регионы.