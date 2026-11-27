Вице-президент SpaceX по операционной деятельности Чад Гиббс покинет компанию — он курировал развитие Starlink, включая продажи, цепочки поставок и поддержку клиентов, узнал Business Insider. Чад Гиббс проработал в SpaceX более десяти лет

Вице-президент SpaceX по операционной деятельности Чад Гиббс уходит из компании после более десяти лет работы, сообщает Business Insider со ссылкой на внутреннее объявление для сотрудников.

Он курировал развитие спутникового сервиса Starlink, в том числе продажи, цепочки поставок и поддержку клиентов. В соцсетях Чада Гиббса появилась строчка, что он «выпускник SpaceX», и указана дата ухода — ноябрь 2026 г. Ни Чад Гиббс, ни SpaceX не ответили на запрос о комментарии.

Глава Starlink Майкл Николлс поблагодарил Чада Гиббса за работу, следует из внутреннего заявления. В сообщении о кадровых изменениях он не уточнил, кто займет место уходящего руководителя и где тот продолжит карьеру.

До прихода в SpaceX Чад Гиббс работал в консалтинговой компании McKinsey & Company.

Starlink остается крупнейшим источником выручки SpaceX, отмечает Business Insider. В 2025 г. сервис принес компании $11,4 млрд, тогда как на запуск грузов на орбиту пришлось $4,1 млрд, а на направление искусственного интеллекта — $3,2 млрд. При этом по итогам года SpaceX получила убыток в размере $4,94 млрд. В первом квартале 2026 г. выручка Starlink составила $4,42 млрд, а число подписчиков к концу 2025 г. достигло 8,9 млн.