Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза итоги трехсторонних переговоров в Китае, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, даты новой встречи России, США и Украины еще не назначены

Президент России Владимир Путин уже обсудил с постоянными членами Совбеза РФ итоги трехсторонних переговоров с президентом США Дональдом Трампом и председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, конечно», — ответил Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналистов ( цитата по ТАСС).

Он также отметил, что Владимир Путин не передавал в Шэньчжэне Си Цзиньпину или Дональду Трампу каких-либо документов с инициативами по украинскому урегулированию и гарантиям безопасности.

Даты следующего раунда трехсторонних переговоров России, США и Украины еще не назначены, уточнил представитель Кремля. Он также добавил, что РФ пока не понимает, какой вклад страны Европы могли бы внести в процесс мирного урегулирования. По его словам, европейцы настаивают на четырехстороннем формате в Абу-Даби, но Россия пока «не видит добавленной стоимости от их участия».

Трехсторонние переговоры Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина прошли 19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Встреча продолжалась около 1,5 часа. По итогам переговоров лидеры подписали совместную декларацию о мире. В ней РФ, Китай и США, в частности, подтвердили намерение содействовать реформированию ООН и планы увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки.