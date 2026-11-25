Андрей Чибис досрочно освобожден от должности губернатора Мурманской области. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. 25 ноября суд Москвы арестовал Андрея Чибиса, которого обвиняют в растрате и получении взяток

Президент РФ Владимир Путин досрочно уволил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Указ об этом опубликован на портал правовой информации.

Указ вступил в силу с даты подписания. Причины отставки не уточняются.

25 ноября суд в Москве заключил Андрея Чибиса под стражу на два месяца. Ему вменяется два эпизода растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал , что обвинение в растрате связано с предполагаемым хищением более 1 млрд руб., выделенных на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск.

Андрея Чибиса задержали в Москве 23 ноября. В МВД сообщили о расследовании уголовного дела по обвинению группы лиц в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантам вменяют хищение более 39 млн руб. у Минстроя Мурманской области и растрату свыше 1 млрд руб., выделенных на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск.

Андрей Чибис возглавлял Мурманскую область с сентября 2019 г. До этого он занимал должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.