Инвестор и предприниматель Леван Назаров консолидировал крупный пакет акций «Циана», сообщают источники «Коммерсанта». Также 20% бумаг могла получить компания «Атон». На фоне этих новостей акции компании упали более чем на 6%

Акции «Циана» в ходе торгов 25 ноября рухнули на 6,23%, до 847,2 руб. за бумагу, следует из данных Мосбиржи.

К 21:33 мск снижение замедлилось до 0,24%, или 901,2 за акцию.

Падение котировок произошло на фоне новости о том, что инвестор и предприниматель Леван Назаров консолидировал крупный пакет акций «Циана». Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Точный размер пакета и подробности о продавцах не раскрываются, но речь может идти о 20%, пишет газета.

Как уточнил источник издания, акциями «Циана» интересовались также разные инвестиционные группы, в частности, «Атон», которая могла консолидировать до 20% акций.

24 ноября «Т-Технологии» направили добровольное предложение о покупке до 100% акций «Циана» по цене 993,05 руб. за единицу. Цена выкупа на момент объявления о нем предполагала премию в 29,3% к рыночным ценам. Срок принятия оферты — до 24 февраля 2027 г. включительно.

В «Циане» подтвердили получение предложения «Т-Технологии». Оценить предложение должен специальный комитет, созданный советом директоров компании.