Вице-премьер Александр Новак возглавил правительственную подкомиссию по развитию цифровых платформ, сменив на этом посту Дмитрия Григоренко. Основной задачей подкомиссии в правительстве назвали выработку стратегических подходов к развитию платформенной экономики и совершенствованию государственного регулирования этой сферы
Вице-премьер Александр Новак возглавил правительственную подкомиссию по вопросам развития цифровых платформ, сообщила
пресс-служба кабмина.
Распоряжение о внесении изменений в состав подкомиссии 24 ноября подписал
премьер-министр Михаил Мишустин. В состав подкомиссии также вошли руководитель Федеральной службы по аккредитации Дмитрий Вольвач и помощник Александра Новака Константин Тузов.
Подкомиссия была создана
в июле. Она действует на постоянной основе в рамках правительственной комиссии по цифровому развитию. Ее основная задача — выработка стратегических подходов к развитию платформенной экономики и совершенствованию государственного регулирования этой сферы, говорится в сообщении на сайте правительства. Ранее руководителем подкомиссии был Дмитрий Григоренко, который занимал пост вице-премьера — главы аппарата правительства.
Дмитрий Григоренко покинул
пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства 22 октября. На этой должности он находился с января 2020 г. Позднее он также вышел
из наблюдательных советов ВТБ и ВЭБ.РФ. 10 ноября набсовет Сбербанка одобрил
его кандидатуру на должность заместителя председателя правления. На новом посту Дмитрий Григоренко будет курировать
стратегические проекты, в том числе взаимодействие банка с правительством и регионами, цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта в государственном секторе.