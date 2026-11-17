В России зафиксировали всплеск торговой активности в производных инструментах на акции Nvidia после ухода Дженсена Хуанга в отставку с поста гендиректора компании. Оборот торгов неоактивами вырос в несколько раз: по данным СПБ Биржи, 12–13 ноября среднедневной объем торгов инструментом вырос в 6,6 раза по сравнению с 9–11 ноября

После ухода Дженсена Хуанга в отставку с поста главы Nvidia среди российских инвесторов произошел всплеск торговой активности вокруг производных инструментов, связанных с Nvidia. Об этом сообщили «РБК Инвестиции» со ссылкой на данные «СПБ Биржи» и «Т-Инвестиций».

Что известно об отставке Дженсена Хуанга 12 ноября совета директоров Nvidia объявил об отставке Дженсена Хуанга с поста президента, генерального директора и члена правления Nvidia. Исполняющей обязанности гендиректора назначена Колетт Кресс, которая сохранит обязанности финансового директора, пока компания ищет постоянного руководителя. Причину отставки в компании не уточнили. Увольнению предшествовали сообщения о двух внебрачных романах Дженсена Хуанга, один из которых, по информации The Wall Street Journal, был с вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл, второй — с бывшим руководителем Megaspeed Алисой Хуанг (его Дженсен Хуанг подтвердил), которую американские спецслужбы подозревали в сотрудничестве с китайскими властями. В Nvidia заявили, что не обнаружили признаков утечки конфиденциальных данных. 13 ноября Reuters со ссылкой на источники сообщил, что у экс-главы Nvidia была еще одна любовница. Агентство не назвало ее имя, но отметило, что речь идет о сотруднице компании.

На фоне новостей об Nvidia «СПБ Биржа» зафиксировала значительный рост активности по бессрочным расчетным фьючерсам (неоактивам) на акции компании 12–13 ноября: суммарный объем торгов за два дня составил 9,19 млрд руб., а количество сделок — 93,8 тыс., сообщили в пресс-службе торговой площадки. Ее представитель уточнил, что 12–13 ноября среднедневной объем торгов инструментом вырос в 6,6 раза, а количество сделок — в 3,8 раза по сравнению с 9–11 ноября.

Всплеск инвестиций произошел и среди клиентов «Т-Инвестиций». На неделе с 9 по 15 ноября оборот по акциям Nvidia среди клиентов вырос в 20 раз (с 813 млн руб. до 15,9 млрд руб.), а число сделок — в 16,5 раза, заявила старший аналитик «Т-Банка» Полина Дацюк. По ее словам, пиковые обороты были зафиксированы 12 и 13 ноября: 6,5 млрд руб. и 5,8 млрд руб. соответственно.

В брокере «Финам» количество инвесторов с акциями Nvidia за месяц выросло на 50%, но общий объем их позиций увеличился лишь на 5%, сообщил замглавы по брокерскому бизнесу «Финама» Дмитрий Леснов. По его словам, это может быть связано с сокращением позиций крупных игроков и одновременным ростом числа розничных инвесторов, которые наращивали позиции меньшими суммами. В другом брокере, имеющем прямой доступ к торгам Nvidia в США, значительного роста интереса не зафиксировали.