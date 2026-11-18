Disney планирует сократить расходы на $3 млрд к 2029 финансовому году за счет нескольких раундов увольнений и снижения административных затрат, сообщил финансовый директор компании Хью Джонстон. Сокращения помогут Disney направить на контент $26 млрд в следующем финансовом году (+9% год к году), пишет CNBC

Disney намерена сократить расходы на $3 млрд к 2029 финансовому году. План предусматривает увольнения сотрудников и снижение административных и других общехозяйственных затрат, рассказал финансовый директор компании Хью Джонстон в интервью CNBC.

В программу экономии входят несколько волн увольнений, объявленных в последние месяцы. Хью Джонстон подтвердил, что сокращения продолжатся. Число сотрудников, которых они затронут, в публикации не уточняется. Генеральный директор Disney Джош Д’Амаро на встрече с инвесторами признал, что увольнения — непростое решение, затрагивающее людей, которые многое сделали для компании. По его словам, эти меры необходимы, чтобы Disney быстрее реагировала на изменения и продолжала вкладываться в контент и технологии.

Снижение затрат поможет профинансировать расходы на контент: в 2027 финансовом году Disney планирует направить на него $26 млрд — на 9% больше, чем годом ранее, пишет CNBC.

О планах экономии Disney объявила одновременно с отчетом за четвертый финансовый квартал, завершившийся 3 октября. Выручка выросла на 16%, до $25,95 млрд, а чистая прибыль почти удвоилась — с $1,31 млрд в четвертом квартале прошлого года до $2,61 млрд по итогам этого квартала. Скорректированная прибыль на акцию достигла $1,77 при прогнозе аналитиков $1,67.

3 ноября Bloomberg сообщал о подготовке Disney к увольнению тысяч сотрудников. По данным агентства, руководство компании поручило некоторым подразделениям подготовить планы по снижению ежегодных затрат на 20% — сокращения могут сильнее всего затронуть парки развлечений, телевизионные сети и киностудию.