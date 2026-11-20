Интерес СМИ к ядерному чемоданчику Владимира Путина на саммите АТЭС в Китае вызван неопытностью журналистов, заявил Дмитрий Песков. По его словам, чемоданчик сопровождает российского лидера во время всех его поездок

Ядерный чемоданчик, на который обратили внимание журналисты по время визита президента России Владимира Путина в Китай, всегда сопровождает главу государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, он привлек внимание СМИ из-за неопытности журналистов.

«Ядерный чемоданчик сделал заголовки, видимо, тем, кто первый раз видел президента. Ядерный чемоданчик с ним всю жизнь летает и не делает никаких заголовков. Это просто какой-то неопытный журналист поставил», — сказал Дмитрий Песков.

На адъютанта президента с ядерным чемоданчиком во время саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне обратил внимание журналист и депутат Госдумы Евгений Попов. Видео с ним он опубликовал в своем Telegram-канале. Кадры быстро разошлись по сети. «Тот самый», — широко улыбаясь ответил адъютант на вопрос, несет ли он «тот самый» ядерный чемоданчик.