Дональд Трамп рассказал, что обсудил скандал вокруг экс-главы Nvidia с Си Цзиньпином и предложил дать Дженсену Хуангу «второй шанс»

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином скандал вокруг ситуации с увольнением экс-главы Nvidia Дженсена Хуанга. Об этом американский лидер сказал в ходе брифинга в Белом доме.

По его словам, Дженсен Хуанг является «одним из самых блестящих умов в мире». Президент США добавил, что очень хотел бы, чтобы предпринимателю «дали второй шанс». «Знаете, мы — страна, где дают второй шанс, и я бы очень хотел его увидеть. Это очень важная для нас компания, и он вывел нас на позицию, где мы буквально на 10 лет опережаем другие компании», — сказал Дональд Трамп журналистам ( цитата по CNN).

«И я обсуждал это с президентом Си, и он сказал: „О, блестяще, блестяще! Он блестящий человек“. Так и есть», — добавил он.

12 ноября совет директоров Nvidia объявил об отставке Дженсена Хуанга. Согласно решению, вступившему в силу немедленно, предприниматель покинул посты президента, гендиректора и члена правления компании. Причину отставки в компании не уточнили. Этому решению предшествовали сообщения о нескольких внебрачных романах Дженсена Хуанга, один из которых был связан с Алисой Хуанг из сингапурской компании Megaspeed, которую американские службы подозревали в шпионаже в пользу Китая.