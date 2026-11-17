Экс-глава Nvidia Дженсен Хуанг сообщил о готовности вернуться на свой пост, сообщила The Wall Street Journal. Газета привела заявление предпринимателя, которое стало первым после его отставки 12 ноября

Бывший гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг заявил о готовности вернуться на прежнюю должность, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на первое публичное заявление бизнесмена после отставки.

После ухода из компании предприниматель, по его словам, получил множество призывов от сотрудников, деловых партнеров и клиентов Nvidia вернуться на свой пост.

«Если совет директоров решит, что мое возвращение отвечает интересам наших акционеров, сотрудников, компании и Америки, я буду рад ответить на эти призывы и вернуться на пост генерального директора», — заявил Дженсен Хуанг.

Он признал, что не соответствовал стандартам Nvidia, совершил серьезные ошибки в личной жизни и создал проблемы для совета директоров компании. Бизнесмен добавил, что намерен содействовать независимому расследованию правления Nvidia.

12 ноября совет директоров Nvidia объявил об отставке Дженсена Хуанга. Согласно решению, вступившему в силу немедленно, предприниматель покинул посты президента, гендиректора и члена правления компании.

Причину отставки в компании не уточнили. Этому решению предшествовали сообщения о двух внебрачных романах Дженсена Хуанга, один из которых был с вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл . 13 ноября Reuters со ссылкой на источники сообщил , что у экс-главы Nvidia была еще одна любовница, которая также работает в компании.

После отставки на сайте кампании Stand with Jensen появилась петиция с требованием вернуть Дженсена Хуанга на пост руководителя. Обращение собрало уже почти 190 тыс. подписей.