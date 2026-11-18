Совет директоров Nvidia не планирует возвращать Дженсена Хуанга на пост генерального директора после его отставки, сообщает NBC. В компании выразили поддержку временному руководителю Колетт Кресс и начали поиск постоянного преемника

Совет директоров Nvidia не намерен возвращать Дженсена Хуанга на должность генерального директора. Об этом сообщил новый председатель правления Харви Джонс во время телефонной конференции по итогам третьего квартала, сообщает NBC.

Харви Джонс отказался отвечать на вопросы об обстоятельствах ухода Дженсена Хуанга и продолжающемся расследовании. Он добавил, что совет директоров предоставит подробности, когда сочтет это необходимым.

Председатель совета выразил поддержку финансовому директору Колетт Кресс, которая временно исполняет обязанности генерального директора. «У нас невероятно талантливая управленческая команда, и мы полностью уверены в лидерских качествах Колетт Кресс, ее порядочности и способности руководить компанией в качестве временного генерального директора», — заявил Харви Джонс.

Колетт Кресс сообщила, что компания продолжает работать в обычном режиме. По ее словам, клиенты, поставщики и партнеры полностью поддерживают Nvidia. Она также заверила, что компания позаботится о сотрудниках в переходный период.

Совет директоров рассматривает кандидатов на должность постоянного генерального директора как внутри компании, так и на внешнем рынке. Для поиска руководство привлекло компанию Heidrick & Struggles. Харви Джонс подчеркнул, что совет намерен провести тщательный отбор и не будет торопиться с назначением.

Совет директоров Nvidia начал независимое расследование 9 ноября. Оно должно установить, мог ли Дженсен Хуанг стать целью иностранной разведки. Поводом стали публикации о его возможных связях с предпринимательницей Алисой Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с китайскими властями.