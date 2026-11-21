Европейские страны готовы приехать в Москву для переговоров по украинскому конфликту при условии полноценного участия в процессе, сообщили в Елисейском дворце. Помимо возможной встречи в Москве, Франция ожидает проведения переговоров по Украине в Абу-Даби. Участие европейских сторон является обязательным условием для проведения нового раунда, считают во Франции

Представители стран ЕС готовы приехать в Москву, если им будет гарантировано полноценное участие в переговорах по Украине. Об этом сообщил Елисейский дворец, пишет Le Figaro.

«Наше требование будет заключаться в том, чтобы открытие или формализация этого российско-европейского диалога действительно означало, что европейцы для русских теперь играют полноценную роль в переговорах и активно участвуют в следующем раунде с США и Украиной», — заявил заявил советник президента Франции Эммануэля Макрона.

По его словам, европейцам необходимо укрепить единство с Украиной и США.

Помимо возможной встречи в Москве, Франция ожидает проведения переговоров по Украине в Абу-Даби. В Елисейском дворце подчеркнули, что участие европейских сторон является обязательным условием для проведения нового раунда.

19 ноября президент России Владимир Путин заявил , что Россия по дипломатическим каналам пригласила представителей ЕС приехать в Москву, чтобы лучше понять их позицию по Украине. По его словам, Москва также согласилась с предложением американских переговорщиков рассматривать безопасность Украины как часть общеевропейской безопасности.