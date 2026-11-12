Эльвира Набиуллина назвала тупиковым путем расширение льготной ипотеки

Расширение программ льготной ипотеки — это тупиковый путь, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, регулятор хочет доступных рыночных ставок для всех, а не только для избранных

Дальнейшее расширение программ льготного кредитования — тупиковый путь, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. Трансляция велась на сайте нижней палаты российского парламента.

«На наш взгляд, множить дальше программы льготного кредитования — это тупик, и с точки зрения нагрузки на бюджет, и потому что мы хотим доступных рыночных ставок для всех, а не только для избранных, кто получил доступ к льготным кредитам», — подчеркнула председатель Банка России.

При этом глава ЦБ указала, что большой объем льготных кредитов выступает одной из причин высокой ключевой ставки, которая «вынуждена сильнее сдерживать не льготную рыночную часть кредитной активности».

Детали

Россиянам нужна не доступная ипотека, а доступное жилье, считает Эльвира Набиуллина. По ее словам, рост цен на недвижимость нивелировал выгоду от льготных программ, а рыночная ипотека станет привлекательной для граждан только при низкой инфляции.

Ипотека является, по сути, субсидированием жилищного строительства через повышение спроса, подчеркнула глава ЦБ. Она отметила, что в последние годы финансирование по субсидируемым льготным ставкам существенно выросло.

Согласно оценкам регулятора, объем кредитов по льготным ставкам приблизился к 19 трлн руб., что составляет 14% всех рублевых кредитов экономики.

Какие льготные ипотеки действуют сейчас Семейная ипотека Ставка — дифференцированная, в зависимости от количества детей. Для регионов ставка варьируется от 2% до 10%, максимальная сумма кредита — от 6 млн руб. до 10 млн руб. Для Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленобласти ставка составляет от 4% до 12%, максимальная сумма кредита — 12–18 млн руб. Действует до 2030 г. IT-ипотека Ставка — до 6%, лимит — до 9 млн руб. (Москва и Санкт-Петербург исключены из программы). Действует до 2030 г. Льготные программы в регионах Дальний Восток и Арктика: ставка — до 2% годовых, максимальный размер кредита — до 6–9 млн руб. Действует до 2030 г. Новые регионы, Курская и Белгородская области: ставка — до 2% годовых. Максимальная сумма кредита — 6 млн. руб. Крым и Севастополь: ставка — 8%, максимальная сумма кредита — 8 млн руб. Можно оформить при покупке жилья в строящихся домах или апартаментах с 1 ноября 2026 г. по 30 апреля 2027 г. Сельская ипотека Ставка — до 3% годовых (или 0,1% на территориях у госграницы). Максимальный объем кредита — 6 млн руб., программа действует бессрочно. Военная ипотека Реализуется через накопительно-ипотечную систему (НИС) с господдержкой взносов. Ставки варьируются от конкретной программы кредитования и выбранного банка.

Почему это важно

23 октября Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора заявила, что льготную IT-ипотеку следует ограничить для сохранения более умеренных ставок. По ее словам, ЦБ стремится к тому, чтобы рыночная ипотека становилась доступнее, а необходимость в льготных программах отпала.

Разница цен между первичным и вторичным рынками жилья в РФ с четвертого квартала 2019 г. по первый квартал 2026-го выросла с 9 до 52%, указал ЦБ в аналитической записке со ссылкой на данные Росстата. Это несет риски как для заемщика, так и для банка, указал регулятор.

В случае невозможности обслуживать ипотеку вырученных заемщиком средств от продажи квартиры на вторичном рынке может не хватить для погашения кредита, пояснил регулятор. Для банка риск состоит в том, что кредит не будет выплачен в полном объеме.

Позиция правительства и участников рынка