Компания Nvidia потребовала от нескольких партнеров в Юго-Восточной Азии приостановить отгрузку серверов с ее чипами, сообщила FT. Причиной стало ужесточение США правил экспорта

Компания Nvidia потребовала от своих партнеров приостановить отгрузку серверов с ее чипами в Малайзию, Сингапур, Таиланд и Индонезию. Об этом сообщили источники Financial Times (FT).

Производственные партнеры Nvidia, в частности, Dell Technologies и Super Micro Computer, предупредили покупателей в Юго-Восточной Азии, что производитель чипов не разрешает отправлять заказы.

Поставки приостановили после того, как власти США ужесточили правила экспорта ИИ-чипов, чтобы ограничить доступ Китая к передовым технологиям. FT пишет, что китайские компании обходят ограничения через провайдеров облачных вычислений из стран Юго-Восточной Азии, которые предоставляют им доступ к серверам с чипами Nvidia.

Как отмечает издание, пока неизвестно, как долго будет длиться запрет на поставки серверов, но он грозит рисками для выручки Nvidia. На Юго-Восточную Азию приходится значительная часть прибыли американской компании, подчеркивает FT. В прошлом году сингапурское подразделение Nvidia принесло $104 млрд выручки, что на 72% больше, чем годом ранее. Компания также включает часть своих доходов от продаж в Тайване и Китае в финансовые результаты сингапурского подразделения, пояснила газета.

На фоне этой новости акции Nvidia на премаркете 26 ноября растут более чем на 2% — до $151,33 за бумагу.