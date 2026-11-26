Компания Nvidia потребовала от нескольких партнеров в Юго-Восточной Азии приостановить отгрузку серверов с ее чипами, сообщила FT. Причиной стало ужесточение США правил экспорта
Компания Nvidia потребовала от своих партнеров приостановить отгрузку серверов с ее чипами в Малайзию, Сингапур, Таиланд и Индонезию. Об этом сообщили
источники Financial Times (FT).
Производственные партнеры Nvidia, в частности, Dell Technologies и Super Micro Computer, предупредили покупателей в Юго-Восточной Азии, что производитель чипов не разрешает отправлять заказы.
Поставки приостановили после того, как власти США ужесточили правила экспорта ИИ-чипов, чтобы ограничить доступ Китая к передовым технологиям. FT пишет, что китайские компании обходят ограничения через провайдеров облачных вычислений из стран Юго-Восточной Азии, которые предоставляют им доступ к серверам с чипами Nvidia.
Как отмечает издание, пока неизвестно, как долго будет длиться запрет на поставки серверов, но он грозит рисками для выручки Nvidia. На Юго-Восточную Азию приходится значительная часть прибыли американской компании, подчеркивает FT. В прошлом году сингапурское подразделение Nvidia принесло $104 млрд выручки, что на 72% больше, чем годом ранее. Компания также включает часть своих доходов от продаж в Тайване и Китае в финансовые результаты сингапурского подразделения, пояснила газета.
На фоне этой новости акции Nvidia на премаркете 26 ноября растут более чем на 2% — до $151,33 за бумагу.
23 ноября совет директоров Nvidia восстановил
Дженсена Хуанга в должностях президента и гендиректора компании, а также вернул его в состав совета директоров. В этот же день президент США Дональд Трамп рассказал
, что именно он убедил руководство компании принять решение о возвращении предпринимателя. 12 ноября в компании сообщили
об отставке Дженсена Хуанга и исключении его из совета директоров. Увольнение произошло на фоне слухов о внебрачных связях бизнесмена.