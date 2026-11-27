Вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Ирина Окладникова возглавила подкомиссии по проведению административной реформы. В октябре в кабмине произошли кадровые перестановки: должность Дмитрия Григоренко заняла Ирина Окладникова

Вице-премьер — глава аппарата правительства РФ Ирина Окладникова будет курировать административную реформу. Согласно распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина, она возглавит четыре подкомиссии при правительственной комиссии по проведению реформы.

Речь идет о подкомиссии по вопросам обеспечения методологии эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти, подкомиссии по вопросам повышения качества оказания государственных услуг, подкомиссии по упрощению государственного регулирования и подкомиссии по снижению административной нагрузки за счет оптимизации отчетности.

В состав этих подкомиссий входят представители федеральных органов власти, общественных организаций, экспертного и предпринимательского сообщества.

«Цель административной реформы — упростить и сделать максимально прозрачным взаимодействие граждан и бизнеса с государством, последовательно устраняя избыточную бюрократию», — заявила Ирина Окладникова.

Она добавила, что в круг задач подкомиссий входит регулярное обновление обязательных требований для бизнеса, повышение качества предоставления государственных услуг и снижение отчетной нагрузки на регионы.

Ирина Окладникова стала вице-премьером — руководителем аппарата правительства РФ в октябре 2026 г. На этой должности она сменила Дмитрия Григоренко, который сам попросил о переходе на другую работу. В ноябре его назначили заместителем председателя правления Сбербанка. 10 ноября Ирину Окладникову назначили председателем набсовета Аналитического центра при правительстве.

Правительство продолжает оптимизацию управленческой структуры и технологий. Основными направлениями станут сокращение госаппарата, повышение эффективности работы, сокращение и ускорение документооборота и снижение издержек бизнеса на взаимодействие с государством.