Норвегия отказала российским конькобежцам в визах для участия в этапе Кубка мира в Ставангере. Турнир состоится 12 декабря. В середине ноября норвежские власти ограничили въезд российским спортсменам в страну

Российским конькобежцам отказали в визах для участия в этапе Кубка мира в Норвегии. Об этом ТАСС сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

«Норвежцы отказали в выдаче виз. Мы подали документы, а они сообщили: „Визы мы вам не дадим“», — сказал Николай Гуляев.

По его словам, Союз конькобежцев России уже обратился по этому поводу в Международный союз конькобежцев (ISU). Николай Гуляев назвал сложившуюся ситуацию нарушением принципов конкуренции.

Этап Кубка мира по конькобежному спорту в Ставангере состоится 12 декабря.

16 ноября Норвегия ввела ограничения на въезд российских и белорусских спортсменов, в том числе выступающих под нейтральным флагом, а также сопровождающего персонала.

Финляндия с 16 ноября тоже начала применять новые правила въезда для российских спортсменов. Ограничения затрагивают краткосрочные рабочие визы, если деятельность заявителя не связана с национальными интересами страны.