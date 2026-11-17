Совет директоров Nvidia учредил постоянный комитет по надзору за национальной безопасностью и экспортным контролем. Он будет контролировать соблюдение экспортных правил и управление рисками международной торговли. Комитет возглавила член совета директоров Сюзанна Нора Джонсон, к его работе привлекут независимых экспертов
Совет директоров Nvidia создал постоянный комитет по надзору за национальной безопасностью и экспортным контролем, сообщила
пресс-служба компании.
Новый орган будет следить за политикой Nvidia в сфере нацбезопасности, соблюдением экспортных ограничений и управлением рисками международной торговли.
Председателем комитета назначена Сюзанна Нора Джонсон. В его состав также вошли члены совета директоров Стивен Нил и Джон Дабири. Заседания будут проходить не реже одного раза в квартал, в том числе с участием руководства компании.
Действующие подразделения Nvidia по национальной безопасности и соблюдению правил международной торговли будут напрямую отчитываться перед комитетом и временным генеральным директором Колетт Кресс о повседневной работе. Комитет также проконтролирует дальнейшее усиление этих подразделений.
К работе привлекут независимых внешних специалистов в области права, национальной безопасности и международной торговли. В Nvidia подчеркнули, что создание комитета должно укрепить взаимодействие совета директоров с государственными органами.
12 ноября Дженсен Хуанг покинул
посты президента и генерального директора Nvidia, а также вышел из совета директоров. Компанию временно возглавила Колетт Кресс, сохранившая обязанности финансового директора.
9 ноября Nvidia начала независимое расследование
, чтобы выяснить, мог ли Дженсен Хуанг стать целью иностранной разведки. Поводом стали публикации о его возможных связях с предпринимательницей Алисой Хуанг, которую СМИ связывали с китайскими спецслужбами. После отставки обращение с требованием вернуть Дженсена Хуанга на пост руководителя собрало
почти 190 тыс. подписей.