Совет директоров Nvidia учредил постоянный комитет по надзору за национальной безопасностью и экспортным контролем. Он будет контролировать соблюдение экспортных правил и управление рисками международной торговли. Комитет возглавила член совета директоров Сюзанна Нора Джонсон, к его работе привлекут независимых экспертов

Совет директоров Nvidia создал постоянный комитет по надзору за национальной безопасностью и экспортным контролем, сообщила пресс-служба компании.

Новый орган будет следить за политикой Nvidia в сфере нацбезопасности, соблюдением экспортных ограничений и управлением рисками международной торговли.

Председателем комитета назначена Сюзанна Нора Джонсон. В его состав также вошли члены совета директоров Стивен Нил и Джон Дабири. Заседания будут проходить не реже одного раза в квартал, в том числе с участием руководства компании.

Действующие подразделения Nvidia по национальной безопасности и соблюдению правил международной торговли будут напрямую отчитываться перед комитетом и временным генеральным директором Колетт Кресс о повседневной работе. Комитет также проконтролирует дальнейшее усиление этих подразделений.

К работе привлекут независимых внешних специалистов в области права, национальной безопасности и международной торговли. В Nvidia подчеркнули, что создание комитета должно укрепить взаимодействие совета директоров с государственными органами.

12 ноября Дженсен Хуанг покинул посты президента и генерального директора Nvidia, а также вышел из совета директоров. Компанию временно возглавила Колетт Кресс, сохранившая обязанности финансового директора.