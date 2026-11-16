Действия Международной федерации хоккея и канадской стороны из-за недопуска российской молодежной сборной на чемпионат мира 2027 г. должны получить жесткую оценку МОК, заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. По его словам, ОКР подаст жалобу на IIHF. Правомерным решением министр считает перенос турнира из Канады

Действия Международной федерации хоккея (IIHF), Федерации хоккея Канады и канадского правительства по молодежной сборной России и ее допуску к чемпионату мира в 2027 г. должны получить жесткую оценку МОК, заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

Олимпийский комитет России обратится в Международный олимпийский комитет с жалобой на IIHF, уточнил он. По словам Михаила Дегтярева, 13 ноября российская сторона уже потребовала принять меры в отношении Национального олимпийского комитета Канады и Федерации хоккея Канады.

«Единственным правомерным решением было бы перенести турнир из Канады в страну, готовую обеспечить участие всех допущенных сборных, включая российскую», — написал Михаил Дегтярев.

Министр спорта России назвал несостоятельными аргументы IIHF о форс-мажоре. Он считает, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд было ожидаемым, а у федерации было достаточно времени, чтобы заранее проработать перенос соревнований.

30 октября CAS обязал IIHF допустить российские сборные к пяти турнирам 2027 г., включая молодежный чемпионат мира. Премьер-министр Канады Марк Карни после этого заявил , что российских хоккеистов на турнире не будет. По его словам, спортсмены из России и Белоруссии не смогут представлять свои страны в Канаде, пока продолжается конфликт на Украине. Молодежный чемпионат мира должен начаться 26 декабря в Эдмонтоне и Ред-Дире.