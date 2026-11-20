Россия подала заявку на проведение саммита АТЭС в 2035 г., рассказал Дмитрий Песков. Он отметил, что пока не знает, получит ли Россия такое право. Конкретный город пока не определен

Россия подала заявку на проведение саммита АТЭС в 2035 г. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы пока не знаем, получим ли мы это право на проведение, но по крайней мере такая готовность у нас имеется», — сказал Дмитрий Песков ( цитата по ТАСС).

По его словам, точный город проведения саммита пока не определен.

Следующий саммит АТЭС пройдет в 2027 г. во Вьетнаме, говорится в итоговой декларации встречи лидеров в Шэньчжэне. В 2028 г. саммит пройдет в Мексике, в Сингапуре — в 2030 г., в Японии — в 2031 г., в Чили — в 2032 г., в Папуа — Новой Гвинее — в 2033 г. и в Перу — в 2034 г.

Последний саммит прошел в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. 19 ноября в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в рамках АТЭС прошли первые в истории трехсторонние переговоры между президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом.

По итогам встречи Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп приняли совместную декларацию о мире. Стороны, в частности, подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей, и договорились вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.