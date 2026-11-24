Министерство юстиции США подало гражданский иск о конфискации криптовалюты на сумму более $1,1 млрд, которую, по версии ведомства, северокорейские хакеры похитили при взломе криптобиржи Binance в октябре. Речь идет о стейблкоине USDC

Министерство юстиции США подало гражданский иск об изъятии криптовалюты на сумму более $1,1 млрд, которую, как утверждает ведомство, северокорейские хакеры похитили в результате взлома криптобиржи Binance в октябре. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

«Хакеры из Северной Кореи похитили у Binance криптовалюту на сумму более $6 млрд, но благодаря оперативной координации государственных органов и частных партнеров удалось предотвратить исчезновение значительной части этих активов», — заявил помощник генерального прокурора США по уголовным делам Тайсен Дюва.

Речь идет о стейблкоине USDC, выпущенном компанией Circle Internet Financial. По данным американского минюста, это доходы и средства, полученными в результате отмывания, после взлома биржи. Ранее на активы уже был наложен судебный запрет на распоряжение по запросу американских властей. Теперь США добиваются их конфискации через гражданское судопроизводство.

С момента взлома Binance 29 октября американские власти помогли заморозить, изъять и вернуть криптовалюту на сумму более $2,9 млрд из разных источников. При этом общая сумма похищенных активов превышает $6 млрд. Расследование ведут ФБР, Секретная служба США и подразделение налоговой службы по уголовным расследованиям. Компания Circle оказала следствию помощь.

«Северная Корея использует сложные схемы отмывания денег, чтобы превращать похищенную криптовалюту в средства для финансирования незаконной деятельности режима», — заявил директор оперативного подразделения киберотдела ФБР Бретт Лезерман.

В конце октября криптобиржа Binance подверглась хакерской атаке, ущерб от которой компания оценила в $6,3 млрд. Возможной причиной взлома стал доступ злоумышленников к ноутбуку DevOps-инженера. По данным Binance, подготовка к атаке началась еще в июне. Злоумышленники несколько месяцев пытались получить доступ к системам компании. Для этого они использовали фиктивное собеседование, во время которого убедили одного из сотрудников загрузить на рабочий компьютер файл с вредоносным кодом.

После атаки площадка приостановила операции по вводу и выводу средств. 31 октября Binance сообщила , что восстановила обеспечение 90% похищенных активов и полностью компенсирует потери пользователей за собственный счет.