США ввели экспортные ограничения против сингапурской компании Megaspeed, в которой одна из любовниц главы Nvidia Дженсена Хуанга занимала руководящие должности, и против шести связанных с ней фирм из-за подозрений в незаконных поставках американских компьютерных чипов в Китай. Теперь для получения американских товаров и технологий этим компаниям потребуется специальное разрешение американского Минторга

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении сингапурской компании Megaspeed и дочерней структуру Alibaba Apex Enterprise Solutions, следует из решения, опубликованного в федеральном реестре США.

Всего в список попали семь компаний, зарегистрированных в Сингапуре, Таиланде и Малайзии. США подозревают их «в перенаправлении передовых вычислительных товаров для использования в несанкционированных целях или конечными пользователями, не имеющими на то разрешения».

Теперь для получения американских товаров, программного обеспечения и технологий компаниям из списка потребуется разрешение Минторга США. Reuters при этом отмечает , что его, вероятнее всего, не выдадут.

Apex Enterprise Solutions, по информации источника Reuters, знакомого с ситуацией, перечислила около $4,2 млрд Megaspeed и другим компаниям в качестве предоплаты за аренду вычислительных мощностей в Юго-Восточной Азии. Взамен она получила часть их активов в залог.

В Alibaba назвали включение своей дочерней структуры в черный список ошибочным и заявили, что компания не перенаправляла чипы, подпадающие под экспортные ограничения США, передает Reuters.

Решение Минторга последовало после критики со стороны американских законодателей и представителей администрации президента США. 13 ноября министр финансов США Скотт Бессент публично заявил , что ведомство слишком долго не включало Megaspeed в список. Демократы в Палате представителей начали проверку возможного влияния Nvidia на ход расследования в отношении компании. Минторг США начал расследование в отношении Megaspeed в 2024 г. из-за подозрений в нарушении экспортных ограничений.