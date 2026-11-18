Блогер Валерия Чекалина, которую Владимир Путин помиловал в середине ноября, улетела в Китай на лечение, узнал ТАСС. Там она должна пройти CAR-T-терапию
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) улетела в Китай на лечение. Об этом сообщил
ТАСС со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
«Лерчек улетела в Китай на лечение», — сказал собеседник агентства. Информацию о ее отъезде подтвердил врач Олег Абакумов в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). По его словам, в Китае к Лерчек будут применять CAR-T-терапию, при которой пациенту вводят модифицированные Т-лимфоциты, способные распознавать опухоль.
У Валерии Чекалиной диагностировали
рак желудка четвертой стадии с метастазами в марте. Блогер прошла девять курсов химиотерапии, последний из которых завершился в июле. Тогда же суд приговорил
ее к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в 765 млн руб. по делу о незаконных валютных операциях. Мосгорсуд утвердил
это решение 5 ноября.
22 октября Валерия Чекалина сообщила
о прогрессировании заболевания: по ее словам, метастазы обнаружили в надпочечниках, яичниках и легких. Врачи начали вторую линию химиотерапии и рассматривают другие варианты лечения, в том числе CAR-T-терапию в Китае. Бывший супруг блогера Артем Чекалин сообщил
, что последние полтора месяца Лерчек «практически не встает». 10 ноября ее защита попросила ФСИН разрешить ей выезд в КНР для лечения.
14 ноября президент России Владимир Путин подписал
указ о помиловании Валерии Чекалиной. Это решение было принято из соображений гуманности, объяснил
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.