Блогер Валерия Чекалина, которую Владимир Путин помиловал в середине ноября, улетела в Китай на лечение, узнал ТАСС. Там она должна пройти CAR-T-терапию

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) улетела в Китай на лечение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«Лерчек улетела в Китай на лечение», — сказал собеседник агентства. Информацию о ее отъезде подтвердил врач Олег Абакумов в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). По его словам, в Китае к Лерчек будут применять CAR-T-терапию, при которой пациенту вводят модифицированные Т-лимфоциты, способные распознавать опухоль.

У Валерии Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в марте. Блогер прошла девять курсов химиотерапии, последний из которых завершился в июле. Тогда же суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в 765 млн руб. по делу о незаконных валютных операциях. Мосгорсуд утвердил это решение 5 ноября.

22 октября Валерия Чекалина сообщила о прогрессировании заболевания: по ее словам, метастазы обнаружили в надпочечниках, яичниках и легких. Врачи начали вторую линию химиотерапии и рассматривают другие варианты лечения, в том числе CAR-T-терапию в Китае. Бывший супруг блогера Артем Чекалин сообщил , что последние полтора месяца Лерчек «практически не встает». 10 ноября ее защита попросила ФСИН разрешить ей выезд в КНР для лечения.