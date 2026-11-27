Чтобы 13-я зарплата или сбережения принесли доход, можно положить деньги на банковский вклад или купить гособлигации, заявил в интервью «Эксперту» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Также он рекомендовал обратить внимание на программу долгосрочных сбережений

Россияне, которые получат 13-ю зарплату или просто имеют сбережения, могут выгодно распорядиться деньгами, положив их на банковский вклад или купив гособлигации. Такой совет в интервью «Эксперту» дал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Это одновременно даст и высокую доходность, и максимальную надежность. Тем, кто еще не участвует в программе долгосрочных сбережений (ПДС), стоит к ней присмотреться. Там деньги тоже защищены, а доходность может быть достаточно высокой», — рассказал он.

18 ноября Госдума приняла закон об увеличении лимита страхового возмещения по долгосрочным вкладам (более трех лет) с текущих 1,4 млн руб. до 2 млн руб. Изменения вступят в силу с 1 января.

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