Обмен пленными между Россией и Украиной может произойти скоро, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, спецслужбы сейчас работают над списками
Спецслужбы РФ и Украины сейчас работают над списками для обмена пленными, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Видео конференц-кола опубликовано
в канале Кремля в мессенджере Max. По его словам, работа может быть завершена скоро — тогда и состоится обмен.
«Сейчас специальные службы Украины и России вместе с посредниками при участии омбудсменов двух стран работают над определением списков. Работа эта, мы рассчитываем, что будет завершена в скором времени. И тогда этот действительно большой обмен сможет состояться», — сказал представитель Кремля.
По словам Дмитрия Пескова, работа ведется в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты на последнем раунде трехсторонних переговоров, которые прошли 10–11 ноября в Абу-Даби. По их итогам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский выразил мнение, что РФ и Украина приблизились
к миру. По его словам, на этих переговорах стороны также договорились
о новом масштабном обмене военнопленными. В Генштабе ВС РФ говорили
, что обмен может затронуть более 1 тыс. человек с каждой стороны.
26 ноября зять президента США Джаред Кушнер заявил
, что масштабный обмен пленными между Россией и Украиной пройдет до конца этого года. Он может стать крупнейшим с начала конфликта. Он не указал точное число пленных, которые могут участвовать в обмене, но допустил, что вернуться домой смогут тысячи людей.
Россия и Украина 26 ноября проводят обмен телами погибших, сообщил
РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Он уточнил, что обмен проходит по формуле «250 на 22».