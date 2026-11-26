Обмен пленными между Россией и Украиной может произойти скоро, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, спецслужбы сейчас работают над списками

Спецслужбы РФ и Украины сейчас работают над списками для обмена пленными, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Видео конференц-кола опубликовано в канале Кремля в мессенджере Max. По его словам, работа может быть завершена скоро — тогда и состоится обмен.

«Сейчас специальные службы Украины и России вместе с посредниками при участии омбудсменов двух стран работают над определением списков. Работа эта, мы рассчитываем, что будет завершена в скором времени. И тогда этот действительно большой обмен сможет состояться», — сказал представитель Кремля.

По словам Дмитрия Пескова, работа ведется в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты на последнем раунде трехсторонних переговоров, которые прошли 10–11 ноября в Абу-Даби. По их итогам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский выразил мнение, что РФ и Украина приблизились к миру. По его словам, на этих переговорах стороны также договорились о новом масштабном обмене военнопленными. В Генштабе ВС РФ говорили , что обмен может затронуть более 1 тыс. человек с каждой стороны.

26 ноября зять президента США Джаред Кушнер заявил , что масштабный обмен пленными между Россией и Украиной пройдет до конца этого года. Он может стать крупнейшим с начала конфликта. Он не указал точное число пленных, которые могут участвовать в обмене, но допустил, что вернуться домой смогут тысячи людей.