Из-за закрытия границы с Россией муниципалитеты приграничных районов Эстонии могут ежегодно недополучать 500–600 тыс. евро, заявил премьер-министр республики Кристен Михал. Погранпереходы на российско-эстонской границе прекратят работу с 1 декабря по решению властей республики

Ежегодные убытки приграничных районов Эстонии после закрытия границы с Россией составят от 500 тыс. до 600 тыс. евро. Об этом заявил премьер-министр республики Кристен Михал в интервью телерадиокомпании ERR.

«По предварительным оценкам самоуправлений, они могут недополучить от 500 тыс. до 600 тыс. евро в год. Здесь, в столице, эта сумма может показаться небольшой, но мы относимся к вопросу серьезно», — сказал Кристен Михал.

По его словам, в течение двух недель министр регионального развития и сельского хозяйства Эстонии Хендрик Йоханнес Террас представит правительству пакет мер поддержки для юго-восточных районов страны и уезда Ида-Вирумаа. Окончательная сумма расходов будет зависеть от перечня мер поддержки.

Власти страны пока не могут полностью оценить последствия закрытия границы для рынка труда, отметил Кристен Михал. В частности, может потребоваться перевод части сотрудников таможни в подразделения МВД.

О планах закрыть погранпереходы с 1 декабря глава эстонского МИДа Маргус Цахкна объявил 15 ноября. Он связал решение с якобы причастностью российской военной разведки к диверсии против оборонного предприятия. 20 ноября правительство Эстонии уточнило , что ограничения затронут передвижение людей и транспорта через автомобильные пункты пропуска.