Россия не ведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским об урегулировании конфликта, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Трехсторонние контакты РФ, США и Украины прошли в Абу-Даби 10–11 ноября. В Кремле отмечали, что дата следующего раунда пока не определена

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским не ведутся.

«С Зеленским переговоры никто не ведет», — сказал Юрий Ушаков ( цитата по ТАСС).

Таким образом помощник президента прокомментировал заявление Владимира Зеленского, отказавшегося выводить войска из Донбасса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 ноября сообщил , что дата следующего раунда переговоров по украинскому урегулированию пока не определена. По его словам, конкретики относительно возможного визита европейской делегации в Москву тоже нет. Россия сохраняет готовность к диалогу с Европой, но существующие рабочие контакты с представителями ЕС он назвал малорезультативными.

Президент России Владимир Путин 19 ноября рассказал , что Москва по дипломатическим каналам пригласила европейских представителей обсудить их позицию по украинскому урегулированию. По словам главы государства, после этих консультаций российская сторона определит формат дальнейшего диалога с Украиной.