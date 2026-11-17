Железнодорожное движение по Крымскому мосту возобновлено. Поезда из Керчи на материк начнут ходить по расписанию с 17 ноября. За последние сутки Крымский мост дважды подвергся атакам ВСУ

Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто. Об этом сообщил «Гранд сервис экспресс».

«Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто. <…> Поезда из Керчи на материк сегодня, 17 ноября, планируется отправить по расписанию», — говорится в сообщении.

Поезд «Таврия» № 92/91 Москва — Керчь отправлен со станции Тамань в 13:04. В ближайшее время в станцию Керчь — Южная прибыдут поезда № 007/008 Санкт-Петербург — Керчь, № 27/28 Москва — Керчь и № 315/316 Адлер — Керчь.

Также 17 ноября запланированы автобусные рейсы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь колодезей до Керчи.

За последние сутки Крымский мост подвергся атаке ВСУ дважды. Сейчас автомобильное движение по нему остановлено. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в Минтрансе.

В Кремле 16 ноября сообщили о «незначительных повреждениях». После повторной атаки пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил , что Крымский мост будет восстановлен и станет еще лучше прежнего. По его словам, в ближайшее время будет разработан план работ с указанием их очередности и сроков.