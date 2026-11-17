Железнодорожное движение по Крымскому мосту возобновлено. Поезда из Керчи на материк начнут ходить по расписанию с 17 ноября. За последние сутки Крымский мост дважды подвергся атакам ВСУ
Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто. Об этом сообщил
«Гранд сервис экспресс».
«Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто. <…> Поезда из Керчи на материк сегодня, 17 ноября, планируется отправить по расписанию», — говорится в сообщении.
Поезд «Таврия» № 92/91 Москва — Керчь отправлен со станции Тамань в 13:04. В ближайшее время в станцию Керчь — Южная прибыдут поезда № 007/008 Санкт-Петербург — Керчь, № 27/28 Москва — Керчь и № 315/316 Адлер — Керчь.
Также 17 ноября запланированы автобусные рейсы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь колодезей до Керчи.
За последние сутки Крымский мост подвергся
атаке ВСУ дважды. Сейчас автомобильное движение по нему остановлено. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в Минтрансе.
В Кремле 16 ноября сообщили
о «незначительных повреждениях». После повторной атаки пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил
, что Крымский мост будет восстановлен и станет еще лучше прежнего. По его словам, в ближайшее время будет разработан план работ с указанием их очередности и сроков.
Атаки на Крымский мост не нарушили снабжение Херсонской области, сообщил
губернатор Владимир Сальдо. Поставки топлива, продуктов и других необходимых товаров осуществляются в полном объеме по альтернативным маршрутам. На сухопутных путях через регион усилены меры безопасности совместно с Минобороны и силовыми ведомствами. Правительство России и власти Крыма контролируют ситуацию, подчеркнул он.