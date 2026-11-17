В мае 2026 г. с инвестиционных счетов президента США Дональда Трампа были проданы акции Nvidia на сумму до $1 млн. Это произошло после визита американского лидера в Китай, где также присутствовал экс-глава Nvidia Дженсен Хуанг. Дональд Трамп отрицает, что получал сведения о личной жизни бизнесмена

Президент США Дональд Трамп продал акции Nvidia на сумму от $500 тыс. до $1 млн после того, как госсекретарь США Марко Рубио передал ему разведданные о возможных связях бизнесмена Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой. Об этом сообщил CNBC со ссылкой на финансовые декларации президента.

Продажа акций состоялась 18 мая. За несколько дней до этого Дональд Трамп посетил Китай вместе с Дженсеном Хуангом. The New York Times со ссылкой на источники писала , что Марко Рубио сообщил президенту США о романе экс-главы Nvidia с женщиной, которую американская разведка считает связанной с китайскими спецслужбами, 13 мая во время полета в Пекин.

Сам Дональд Трамп отрицает, что был проинформирован о личной жизни бизнесмена.

По данным CNBC, с января 2025 г., после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, с его счетов было проведено не менее 103 операций с акциями Nvidia на сумму от $27 млн до $97,5 млн.

Представитель Белого дома сообщил телеканалу, что портфелем президента без его участия управляют независимые консультанты. В Trump Organization заявили, что это сделано во избежание конфликта интересов. Данные о том, что Дональд Трамп лично руководил сделками или имел доступ к разведданным, в раскрытой информации отсутствуют.

12 ноября совета директоров Nvidia объявил об отставке Дженсена Хуанга с поста президента, генерального директора и члена правления Nvidia. Источники The Washington Post утверждали , что «падению» бизнесмена поспособствовал Марко Рубио, который подготовил для Дональда Трампа записку на основе данных ЦРУ о внебрачном романе Дженсена Хуанга с предпринимательницей Алисой Хуанг.

На фоне появления сообщений в СМИ в Nvidia начали независимое расследование, чтобы выяснить, мог ли Дженсен Хуанг стать целью иностранной разведки. Позже выяснилось, что у Дженсена Хуанга также были отношения с вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл и еще одной неназванной сотрудницей компании.