Называть сроки восстановления автомобильной части Крымского моста пока рано, сейчас проводится обследование, заявил глава Минтранса Дмитрий Ядров. Сейчас через Керченский пролив можно добраться до Крыма и обратно на электричках, поездах дальнего следования и паромах

Сроки восстановления автомобильной части Крымского моста пока не определены. Об этом сообщил глава Минтранса Дмитрий Ядров.

«На сегодняшний день о сроках говорить преждевременно, идет соответствующее обследование, функционирует рабочая группа под руководством [вице-премьера] Марата Шакирзяновича Хуснуллина, которая определит конечные итоги восстановления автомобильной части на основании этих заключений», — сказал Дмитрий Ядров ( цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, Минтранс опубликовал схемы движения пассажирских и грузовых перевозок между Краснодарским краем и Крымом. Транспортное сообщение включает электрички, поезда дальнего следования и паромную переправу. При росте пассажиропотока будут назначены дополнительные поезда. Грузовое сообщение сохранено в прежнем объеме, логистические схемы налажены, подчеркнул министр.

Крымский мост подвергся трем атакам с 16 по 19 ноября. Повреждения получили основная балка пролета арочной конструкции и сама арка. Вице-премьер России Марат Хуснуллин 20 ноября сообщал , что специалисты рассматривают два варианта восстановления, а точные сроки определят после подготовки инженерных проектных решений.

Президент России Владимир Путин 19 ноября заявил о серьезном ущербе автомобильной части моста и заверил, что переправу восстановят. Железнодорожная часть моста уже функционирует.