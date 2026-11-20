В результате атак на Крымский мост повреждения получили основная балка пролета арочной конструкции и сама арка, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, специалисты рассматривают два варианта восстановления переправы

У Крымского моста повреждены основная балка пролета арочного моста и сама арка. Точные сроки восстановления переправы станут известны после подготовки инженерных проектных решений, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин журналистам.

«Считают сейчас проектировщики, мы этим занимаемся. У нас все варианты решения этой проблемы есть. <…> Люди не останавливаются, работают, все необходимые работы мы уже производим», — заявил Марат Хуснуллин журналисту Александру Юнашеву.

По словам вице-премьера, специалисты рассматривают два варианта восстановления моста. Точные сроки ремонта определят после подготовки проектных решений, уточнил Марат Хуснуллин.

17 и Крымский мост подвергся атакам в ночь на 16 19 ноября . После второй атаки движение по автомобильной части моста временно остановили. Президент России Владимир Путин 19 ноября назвал повреждения автомобильной части «серьезными». При этом железнодорожную часть уже восстановили, уточнил глава государства. По факту атак Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.

19 ноября Марат Хуснуллин допустил , что отдельные элементы конструкции моста могут ввести в эксплуатацию через один-два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября заявил , что Крымский мост будет восстановлен после атаки ВСУ и будет еще «лучше прежнего».