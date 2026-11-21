Первая леди США Мелания Трамп выразила надежду на достижение Россией и Украиной нового локального режима прекращения огня до Рождества. Мелания Трамп назвала проведение гуманитарной операции в Алешках Херсонской области «большим успехом»

Первая леди США Мелания Трамп надеется на новое гуманитарное перемирие на Украине до Рождества. Об этом она заявила в эфире Fox News.

«Прежде всего, я бы хотела больше договоренностей о прекращении огня. Мы можем это устроить в сжатые сроки, если Украина и Россия готовы. Мы уже ведем переговоры, так что, возможно, еще одно прекращение огня наступит до Рождества», — сказала Мелания Трамп.

Также первая леди уточнила, что хотела бы получить на Рождество мир во всем мире. Мелания Трамп назвала проведение гуманитарной операции в Алешках Херсонской области «большим успехом».

Гуманитарная операция по доставке помощи в Алешки и эвакуации мирных жителей прошла 30 октября. Она стала возможна благодаря тому, что обе стороны ввели режим тишины на херсонском направлении — он действовал с 04:00 мск 27 октября до 22:59 мск 1 ноября.

2 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об успешном проведении гуманитарной операции в Алешках и высоко оценил координацию между ее участниками. Он также выразил признательность США за содействие, отдельно отметив усилия Мелании Трамп.