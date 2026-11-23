Первая леди США Мелания Трамп помогла организовать встречу представителей России и Украины в Белом доме, чтобы продемонстрировать возможность мирного урегулирования конфликта, пишет The New York Times. Ключевую роль в подготовке переговоров сыграл ее представитель Марк Бекман, который поддерживал контакты с российской и украинской сторонами

Первая леди США Мелания Трамп продемонстрировала возможность мирного урегулирования конфликта, посадив представителей России и Украины рядом друг с другом на встрече в Белом доме. Об этом пишет The New York Times.

По словам руководителя фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давида Арахамии, один из европейских чиновников после встречи отметил, что возможность увидеть представителей России и Украины рядом друг с другом помогла продемонстрировать «шанс на мир».

Ключевую роль в переговорах сыграл представитель первой леди США Марк Бекман. Он больше года поддерживал связь с главой РФПИ и специальным представителем президента России Кириллом Дмитриевым. По словам Марка Бекмана, иногда они разговаривали по три-пять раз в день. Он добавил, что прекращение огня «определенно не состоялось бы», если бы не «лидерство» спецпредставителя президента РФ.

Марк Бекман также наладил контакт с Давидом Арахамией. NYT пишет, что в основном российские и украинские представители вели переговоры напрямую, а советник Мелании Трамп был посредником и, как утверждается, помог при составлении текста соглашения. По словам Марка Бекмана, он регулярно докладывал первой леди о ходе переговоров и передавал ей документы.

Одним из главных разногласий при подготовке соглашения стал статус Алешек, пишет газета. Чтобы не затягивать переговоры из-за территориального вопроса, стороны якобы подготовили два отдельных документа, рассказали NYT украинские чиновники. В российской версии город обозначили как часть России, а в украинской — как «оккупированную территорию Украины». При этом почасовой план прекращения огня и порядок проведения гуманитарной операции в обоих документах были одинаковыми.

5 ноября в Белом доме прошла встреча российской и украинской делегаций с первой леди США Меланией Трамп. Россию представляли Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. От Украины присутствовали Давид Арахамия и уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

На встрече Мелания Трамп рассказала о своей роли в организации гуманитарной миссии. По ее словам, она участвовала во всех этапах подготовки: изучала планы разминирования, аэрофотоснимки и состояние дорог, обсуждала маршруты эвакуации, доступ к больницам, транспорт и медицинские ресурсы. Первая леди также заявила, что ее статус посредника был закреплен в письменных соглашениях, подписанных Россией и Украиной.

Мелания Трамп также передала личное письмо президенту России Владимиру Путину через Кирилла Дмитриева, а письмо Владимиру Зеленскому — через Давида Арахамию.

Гуманитарная операция в Алешках Херсонской области прошла 30 октября. Россия и Украина ввели режим тишины на херсонском направлении с 04:00 мск 27 октября до 22:59 мск 1 ноября. Это позволило доставить помощь жителям и эвакуировать около 800 человек. 2 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об успешном проведении операции и поблагодарил США за содействие, отдельно отметив усилия Мелании Трамп.