Госдума приняла в первом чтении законопроект об автоматическом переводе пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений. Изменения предлагается ввести с 1 апреля 2027 г. Они затронут граждан, которым еще не назначены выплаты за счет пенсионных накоплений

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает автоматический перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений (ПДС), следует из думской электронной базы.

Согласно предложенным изменениям, с 1 апреля 2027 г. формирование накопительной пенсии в системе обязательного пенсионного страхования будет прекращено, пояснили в пресс-службе Госдумы. Средства граждан, которым еще не назначены выплаты из пенсионных накоплений, планируется автоматически перевести в пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов. Деньги зачислят на счета долгосрочных сбережений в качестве единовременного взноса.

Участники программы будут получать государственное софинансирование до 36 тыс. руб. ежегодно в течение 10 лет. Они также смогут оформлять налоговые вычеты и передавать накопления по наследству. Кроме того, можно будет оформить выплаты в особых жизненных ситуациях — в частности, при потере кормильца или необходимости дорогостоящего лечения, говорили в Минфине. Взносы и накопленный доход будут застрахованы на сумму до 2,8 млн руб.

Законопроект также расширяет возможности получения этих средств. Участники смогут оформить выплаты через 15 лет после перевода накоплений в ПДС, даже если к этому моменту не достигнут возраста 55 лет для женщин или 60 лет для мужчин, уточнили в Госдуме. При возникновении особых жизненных ситуаций граждане также получат право потребовать от фонда выплату выкупной суммы.

Правительство внесло инициативу в Госдуму 6 ноября, после того как 2 ноября ее одобрила правительственная комиссия. Минфин подчеркивал , что изменения не коснутся страховой пенсии: порядок учета стажа и пенсионных баллов останется прежним.

По разъяснениям Минфина, для клиентов НПФ счета ПДС откроют в тех же фондах. Для накоплений граждан, которые не выбирали НПФ или частную управляющую компанию, предусмотрено создание уполномоченного фонда с государственным участием, управлять которым будет ВЭБ.РФ.